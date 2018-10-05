В сентябре продажи б/у легковых автомобилей увеличились на 29% до 17 тыс. единиц

В сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года продажи бывших в употреблении автомобилей увеличились на 29% до 17 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В сентябре 2018 года на учет в Украине было поставлено 17 тыс. легковых автомобилей, что на 29% больше, чем годом ранее. В первый осенний месяц текущего года украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых авто и 10,2 тыс. импортированных машин, бывших в эксплуатации. В результате доля автомобилей с пробегом на первичном рынке достигла 60%, а их количество по сравнению с сентябрем 2017 года выросло в 1,9 раза", - говорится в нем.

Согласно сообщению, самой популярной маркой среди ввезенных б/у авто остается Volkswagen.

В прошлом месяце украинцы поставили на учет 1538 б/у Volkswagen.

На втором месте Renault с показателем 1383 подержанных авто.

Третий результат у Skoda - 1008 авто с пробегом.

Ford остался на четвертой строчке, машины с пробегом этой марки выбрали 690 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 579 машин за месяц.

Всего с начала года украинские номера получили 72 тыс. легковых авто, бывших в эксплуатации в других странах, что на 87% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее востребованным автомобилем с пробегом на первичном рынке как по итогам месяца, так и за период с начала года стал RENAULT Megane.

В сентябре эту модель выбрали 976 чел., а за девять месяцев - 7428 чел.

Как сообщали Українськi Новини, в августе продажи импортных бывших в употреблении автомобилей составили 10,3 тыс. единиц.