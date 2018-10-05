Финансовые новости
- |
- 05.10.18
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В сентябре продажи б/у легковых автомобилей увеличились на 29% до 17 тыс. единиц
12:08 05.10.2018 |
В сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года продажи бывших в употреблении автомобилей увеличились на 29% до 17 тыс. единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.
"В сентябре 2018 года на учет в Украине было поставлено 17 тыс. легковых автомобилей, что на 29% больше, чем годом ранее. В первый осенний месяц текущего года украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых авто и 10,2 тыс. импортированных машин, бывших в эксплуатации. В результате доля автомобилей с пробегом на первичном рынке достигла 60%, а их количество по сравнению с сентябрем 2017 года выросло в 1,9 раза", - говорится в нем.
Согласно сообщению, самой популярной маркой среди ввезенных б/у авто остается Volkswagen.
В прошлом месяце украинцы поставили на учет 1538 б/у Volkswagen.
На втором месте Renault с показателем 1383 подержанных авто.
Третий результат у Skoda - 1008 авто с пробегом.
Ford остался на четвертой строчке, машины с пробегом этой марки выбрали 690 украинцев.
Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 579 машин за месяц.
Всего с начала года украинские номера получили 72 тыс. легковых авто, бывших в эксплуатации в других странах, что на 87% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Наиболее востребованным автомобилем с пробегом на первичном рынке как по итогам месяца, так и за период с начала года стал RENAULT Megane.
В сентябре эту модель выбрали 976 чел., а за девять месяцев - 7428 чел.
Как сообщали Українськi Новини, в августе продажи импортных бывших в употреблении автомобилей составили 10,3 тыс. единиц.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры перестали скупать валюту на межбанке, как только ее курс продавили вниз. Ждут минимальных цен
|Торговцы поборются с банками за покупателей ОВГЗ
|Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева
|Рада приняла за основу законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СУГ в рознице 5 октября вырос до 15,36 грн/л
|Средняя цена на бензин и ДТ за неделю выросла на 1 грн/л
|В сентябре продажи б/у легковых автомобилей увеличились на 29% до 17 тыс. единиц
|В январе-сентябре Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 25,2% до $237,4 млн
|Золото слабо колеблется в цене 5 октября на фоне стабильного доллара
|Цены на нефть 5 октября перешли к росту в ожидании санкций США против Ирана
Это интересно
|Huawei добавляет функцию SOS в свои смартфоны
|Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей
|Ford, Uber и Lyft улучшат транспортную инфраструктуру городов
|Нобелевскую премию по медицине дали за иммунотерапию раковых заболеваний
|Microsoft поможет Volkswagen подключить автомобили к облаку
|Уязвимость в Telegram раскрывала IP-адреса пользователей
|BMW сделала дальнобойный электрокар i3