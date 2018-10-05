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В январе-сентябре Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 25,2% до $237,4 млн
10:27 05.10.2018 |
В январе-сентябре 2018 года Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 25,2%, или на 47,777 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 237,385 млн долларов.
Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
В январе-сентябре 58,96% (139,952 млн долларов) дохода от экспорта пришлось на поставку электроэнергии в Венгрию, 23,11% (54,863 млн долларов) - в Польшу, 15,59% (37,01 млн долларов) - в Молдову, 2,34% (5,559 млн долларов) - в другие страны.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 28,7%, или на 1 152,7 млн кВт-час до 5 166,3 млн кВт-час по сравнению с 2016 годом.
В 2017 году Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 55%, или на 83,478 млн долларов до 235,541 млн долларов по сравнению с 2016 годом.
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