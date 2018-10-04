Крупнейшие налогоплательщики Украины за 9 мес. увеличили уплату налога на прибыль на 52%

Крупнейшие налогоплательщики Украины за январь-сентябрь 2018 года увеличили уплату налога на прибыль на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 56,9 млрд, сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков в четверг.

Согласно данным на сайте Офиса, поступления от налога на добавленную стоимость от данной категории налогоплательщиков увеличились на 10,2% - до 94,1 млрд грн.

В целом за девять месяцев этого года налогоплательщики Офиса уплатили в госбюджет 223 млрд грн, что на 15,1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В частности, крупнейшие компании Киева уплатили 166,7 млрд грн, Днепра - 21,9 млрд грн, Харькова - 12,7 млрд грн, Запорожья - 11,3 млрд грн, уточняет Офис.

