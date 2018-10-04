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ВБ улучшил прогноз уровня госдолга Украины до 67,2% ВВП в 2018г
13:58 04.10.2018 |
Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз относительно уровня государственного и гарантированного государством долга в 2018 году до 67,2% с 75,1% ВВП, до 64,8 с 73,5% ВВП в 2019-м и до 62,4% с 68,4% ВВП в 2020-м, сообщается в экономическом обзоре ВБ по Украине.
Согласно экономическому прогнозу ВБ, в 2021 году этот показатель ожидается на уровне 58,4% ВВП.
Как сообщалось, соотношение совокупного государственного и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось с 71,8% с 80,9%. В том числе прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный - до 10,3% с 11,7% ВВП.
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