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На депозитах в госбанках у местных властей находится около 15 млрд грн - Госказначейство
13:46 04.10.2018 |
На депозитах в государственных банках у местных властей находится около 15 млрд грн, констатирует глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз.
"На сегодня на счетах местных бюджетов и распорядителей бюджетных средств местных бюджетов находится 71 млрд грн. Это средства, которые учтены на счетах органов Казначейства. Кроме того, местные бюджеты согласно Бюджетному кодексу имеют размещенные средства на депозитных счетах в государственных банках. По состоянию на 1 октября такая сумма составляет около 15 млрд грн", - сказала она на селекторном совещании с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов в Киеве в четверг.
Т.Слюз напомнила, что средства с депозитов должны быть возвращены на счета местных властей до 20 декабря.
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