Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине 10% в 2018 из-за ожидаемого роста цен на газ для населения

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10% из-за ожидаемого роста цен на газ для населения.

Об этом сообщила экономист киевского офиса ВБ Анастасия Головач, передают Українськi Новини.

"Мы ожидаем, что в текущем году инфляция составит 10% (в частности из-за ожидаемого роста цен на газ)", - сказала она.

Головач добавила, что Украине удастся выполнить госбюджет текущего года с соблюдением предусмотренного уровня дефицита.

В части макроэкономической стабилизации, по ее словам, необходимо обеспечить дефицит госбюджета в среднесрочной перспективе на уровне 2,2% ВВП.

"Для обеспечения этой цели в среднесрочной перспективе необходимо продолжение структурных реформ, среди прочего и сокращение раздутых учреждений госорганов", - добавила экономист.

Как сообщали Українськi Новини, Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 с 3,5% до 3,3%.