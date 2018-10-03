Финансовые новости
- |
- 03.10.18
- |
- 16:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин Украины утвердил новые требования к госслужащим категории «А»
12:26 03.10.2018 |
Кабинет министров Украины утвердил новые требования к государственным служащим категории "А" с обязательным владением одним из официальных языков Совета Европы.
"Из нововведений - владение одним из официальных языков Совета Европы, английским или французским, и более высокие требования к компетентности", - написал на своей странице в социальной сети Facebook министр Кабинета министров Александр Саенко.
В частности, речь идет о таких компетентностях: управление изменениями - умение формировать планы, управлять и оценивать эффективность изменений; принятие эффективных решений - способность принимать своевременные и взвешенные решения, анализировать альтернативы, предлагать решения и оценивать их риски; лидерство - умение мотивировать команду и способствовать ее развитию, правильно делегировать и управлять результатами, формировать новую и эффективную культуру государственной службы.
Кроме того, теперь госслужащий категории "А" должен будет владеть такими компетентностями: коммуникация и взаимодействие - способность определять стейкхолдеров и выстраивать эффективные отношения с ними, умение эффективно взаимодействовать и обеспечивать эффективную и последовательную коммуникацию; достижение результатов - способность формировать цели, преодолевать препятствия и фокусировать усилия на достижении четких результатов; стрессоустойчивость - способность к конструктивной обратной связи и критике, умение управлять эмоциями и самоконтроль; управление эффективностью и развитие человеческих ресурсов - умение управлять проектами и человеческими ресурсами, организовывать работу и контролировать ее выполнение, мотивировать сотрудников; робота с информацией - способность работать с базами данных законодательства и аналитической информацией, вводить и использовать электронное управление.
Помимо этого, по словам А.Саенко, для оценки компетенций уже в этом году, при поддержке Европейского Союза будет запущен новый центр оценивания при Нацагентстве государственной службы, что также усилит эффективность работы государственных служащих.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Галина Пахачук: У нас есть $3 млрд, которые нужно очень мягко переместить в другие инструменты
ТОП-НОВОСТИ
|Украина Бойко. Лайт-версия капитуляции с диктатурой «правительства доверия»
|Убийца беспилотников. Как старую советскую зенитку приспособили под уничтожение БПЛА оккупантов
|Турбины Siemens не спасут. Почему Крым и дальше будет погружаться во тьму
|Нацбанк стал активнее прежнего связывать гривневую массу, чтобы сокращать возможности для спекуляций на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НКРЭКУ не поддержала инвестпрограмму «Укргидроэнерго»
|В Кабмине решили, как считать трудовой стаж предпринимателей
|Нефть слабо меняется в цене 3 октября, Brent торгуется у $84,95 за баррель
|Алекперов: Россия достигла предельного уровня добычи нефти
|Кабмин Украины утвердил новые требования к госслужащим категории «А»
|Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября - Гройсман
|Кабмин утвердил условия продажи 78,3% «Центрэнерго» с начальной ценой 6 млрд гривен
Это интересно
|Microsoft поможет Volkswagen подключить автомобили к облаку
|Уязвимость в Telegram раскрывала IP-адреса пользователей
|BMW сделала дальнобойный электрокар i3
|Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам США: заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla
|Facebook Manifold — сферическая камера с 16 датчиками Red Helium 8K
|Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии
|Facebook представила игровой VR-шлем