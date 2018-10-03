Кабмин Украины утвердил новые требования к госслужащим категории «А»

Кабинет министров Украины утвердил новые требования к государственным служащим категории "А" с обязательным владением одним из официальных языков Совета Европы.

"Из нововведений - владение одним из официальных языков Совета Европы, английским или французским, и более высокие требования к компетентности", - написал на своей странице в социальной сети Facebook министр Кабинета министров Александр Саенко.

В частности, речь идет о таких компетентностях: управление изменениями - умение формировать планы, управлять и оценивать эффективность изменений; принятие эффективных решений - способность принимать своевременные и взвешенные решения, анализировать альтернативы, предлагать решения и оценивать их риски; лидерство - умение мотивировать команду и способствовать ее развитию, правильно делегировать и управлять результатами, формировать новую и эффективную культуру государственной службы.

Кроме того, теперь госслужащий категории "А" должен будет владеть такими компетентностями: коммуникация и взаимодействие - способность определять стейкхолдеров и выстраивать эффективные отношения с ними, умение эффективно взаимодействовать и обеспечивать эффективную и последовательную коммуникацию; достижение результатов - способность формировать цели, преодолевать препятствия и фокусировать усилия на достижении четких результатов; стрессоустойчивость - способность к конструктивной обратной связи и критике, умение управлять эмоциями и самоконтроль; управление эффективностью и развитие человеческих ресурсов - умение управлять проектами и человеческими ресурсами, организовывать работу и контролировать ее выполнение, мотивировать сотрудников; робота с информацией - способность работать с базами данных законодательства и аналитической информацией, вводить и использовать электронное управление.

Помимо этого, по словам А.Саенко, для оценки компетенций уже в этом году, при поддержке Европейского Союза будет запущен новый центр оценивания при Нацагентстве государственной службы, что также усилит эффективность работы государственных служащих.