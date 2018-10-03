Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября - Гройсман

Правительство Украины приняло решение о начале отопительного сезона в стране с 15 октября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", - сказал он на заседании правительства в среду, после чего решение было принято.

В.Гройсман добавил, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.

"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", - подчеркнул он.

