Финансовые новости
- |
- 03.10.18
- |
- 16:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Поступления в местные бюджеты выросли на 23,6% до 165,2 млрд гривен в январе-сентябре, - ГФС
11:27 03.10.2018 |
Государственная фискальная служба констатирует, что поступления в местные бюджеты выросли на 23,6% до 165,2 млрд гривен в январе-сентябре текущего года.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
В январе-сентябре 2018 году в местные бюджеты поступило 165,2 млрд гривен платежей, контролируемых ГФС.
Это на 23,6%, или на 31,5 млрд гривен превышает поступления соответствующего периода прошлого года.
В сентябре в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 18,4 млрд гривен.
По сравнению с сентябрем прошлого года поступления выросли на 34,3%, или на 4,7 млрд гривен.
С начала года в сводный бюджет поступило 163,8 млрд гривен налога и сбора на доходы физических лиц.
Это на 24,2%, или на 31,9 млрд гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Поступление налога и сбора на доходы физических лиц в сентябре составили 19 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре в общий фонд госбюджета (сальдо) поступления выросли на 14% или на 64,9 млрд гривен до 525,9 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Галина Пахачук: У нас есть $3 млрд, которые нужно очень мягко переместить в другие инструменты
ТОП-НОВОСТИ
|Украина Бойко. Лайт-версия капитуляции с диктатурой «правительства доверия»
|Убийца беспилотников. Как старую советскую зенитку приспособили под уничтожение БПЛА оккупантов
|Турбины Siemens не спасут. Почему Крым и дальше будет погружаться во тьму
|Нацбанк стал активнее прежнего связывать гривневую массу, чтобы сокращать возможности для спекуляций на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НКРЭКУ не поддержала инвестпрограмму «Укргидроэнерго»
|В Кабмине решили, как считать трудовой стаж предпринимателей
|Нефть слабо меняется в цене 3 октября, Brent торгуется у $84,95 за баррель
|Алекперов: Россия достигла предельного уровня добычи нефти
|Кабмин Украины утвердил новые требования к госслужащим категории «А»
|Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября - Гройсман
|Кабмин утвердил условия продажи 78,3% «Центрэнерго» с начальной ценой 6 млрд гривен
Это интересно
|Microsoft поможет Volkswagen подключить автомобили к облаку
|Уязвимость в Telegram раскрывала IP-адреса пользователей
|BMW сделала дальнобойный электрокар i3
|Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам США: заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla
|Facebook Manifold — сферическая камера с 16 датчиками Red Helium 8K
|Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии
|Facebook представила игровой VR-шлем