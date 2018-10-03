Поступления в местные бюджеты выросли на 23,6% до 165,2 млрд гривен в январе-сентябре, - ГФС

Государственная фискальная служба констатирует, что поступления в местные бюджеты выросли на 23,6% до 165,2 млрд гривен в январе-сентябре текущего года.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

В январе-сентябре 2018 году в местные бюджеты поступило 165,2 млрд гривен платежей, контролируемых ГФС.

Это на 23,6%, или на 31,5 млрд гривен превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

В сентябре в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 18,4 млрд гривен.

По сравнению с сентябрем прошлого года поступления выросли на 34,3%, или на 4,7 млрд гривен.

С начала года в сводный бюджет поступило 163,8 млрд гривен налога и сбора на доходы физических лиц.

Это на 24,2%, или на 31,9 млрд гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Поступление налога и сбора на доходы физических лиц в сентябре составили 19 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре в общий фонд госбюджета (сальдо) поступления выросли на 14% или на 64,9 млрд гривен до 525,9 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.