В январе-сентябре госбюджет недовыполнен по доходам на 2,7%

В январе-сентябре текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 2,7%.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Всего доходы госбюджета за девять месяцев текущего года составили 674,701 млрд гривен, что на 18,858 млрд гривен меньше от запланированных (693,559 млрд гривен).

При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,8%, или на 17,237 млрд гривен, спецфонд также недовыполнен по доходам на 2,4%, или на 1,620 млрд гривен.

В январе-сентябре в госбюджет поступило 163,853 млрд гривен единого социального взноса, тогда как в сентябре было перечислено в госбюджет 18,731 млрд гривен.

В сентябре госбюджет перевыполнен по доходам на 0,1%, или на 82,3 млн гривен.

Доходы госбюджета в прошлом месяце составили 67,138 млрд гривен при плане 67,056 млрд гривен.

Общий фонд госбюджета в сентябре недовыполнен по доходам на 0,5%, или на 287,4 млн гривен, тогда как спецфонд перевыполнен по доходам на 4%, или на 369 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-августе текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 3%.

Всего доходы госбюджета за восемь месяцев текущего года составили 607,470 млрд гривен, что на 18,983 млрд гривен меньше от запланированных (626,454 млрд гривен).