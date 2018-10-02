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В августе долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 0,8% до 34,5 млрд гривен
18:05 01.10.2018 |
В августе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,8%, или на 287,4 млн гривен до 34 475,8 млн гривен по сравнению с июлем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 сентября 2018 года увеличился на 23 млн гривен до 3 976,2 млн гривен.
Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 390,1 млн гривен до 10 362,2 млн гривен.
Долг за газоснабжение уменьшился на 71 млн гривен до 16 672,4 млн гривен.
В августе среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (2 105,627 млн гривен), Харьковской (1 963,390 млн гривен) и Днепропетровской областях (1 763,090 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2 031,445 млн гривен), Днепропетровской (1 903,223 млн гривен) и Одесской (1 835,496 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в августе зафиксирована в Киеве (792,172 млн гривен), Днепропетровской (803,852 млн гривен) и Донецкой (370,205 млн гривен) областях.
Как сообщали Українські Новини, в июле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,7%, или на 612 млн гривен до 34 763,2 млн гривен по сравнению с июнем.
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