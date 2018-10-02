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В сентябре продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 14% до 6,8 тыс. единиц
17:07 01.10.2018 |
В сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 14% до 6,8 тыс. единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.
"С приходом осени украинский рынок новых легковых автомобилей немного остыл. В сентябре автопарк Украины пополнился новыми легковыми автомобилями в количестве 6,8 тыс. единиц. В результате, сформировавшаяся летом позитивная динамика на рынке относительно показателей продаж прошлого года вновь сменилась на падение. Спрос на легковые авто в сравнении с сентябрем 2017 года уменьшился почти на 14%", - говорится в нем.
Согласно сообщению, наиболее популярным брендом сентября стала Toyota.
Первую строчку рейтинга Тойота заняла с показателем 918 реализованных автомобилей.
Таким образом, относительно прошлого года этот японский бренд ухудшил свой сентябрьский результат почти на 20 процентов.
На втором месте Renault с показателем 697 автомобилей, спрос на автомобили этой марки уменьшился на 2%.
Третье место украинцы отдали Volkswagen, приобретя 501 новую машину немецкой народной марки.
При этом Volkswagen отстал от своего прошлогоднего результата более чем на треть (-34%).
Четвертое место у KIA - 436 авто (-5% к сентябрю 2017).
Замыкает сентябрьскую пятерку лидеров еще один представитель корейского автопрома - Hyundai, в активе которого 407 регистраций новых легковых автомобилей или на 2% больше чем годом ранее.
Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году по сравнению с 2016 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине увеличились на 25,5% до 82,2 тыс. автомобилей, при этом самой популярной маркой легковых автомобилей в прошлом году стала Toyota - 9 696 регистраций, что на 26% больше, чем в 2016 году; 2 место - Renault - 8 671 зарегистрированный автомобиль (+36%), 3 место - Volkswagen - 6 525 (+30%), 4 место - Skoda - 5 675 (+37% к 2016 году), на 5 месте - KIA - 5 320 зарегистрированных автомобилей (+34% к 2016 году).
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