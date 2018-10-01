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Остаток средств на едином казначейском счете в сентябре сократился на 21% до 21,4 млрд гривен
10:18 01.10.2018 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократился на 21% с 27,085 млрд гривен (на 1 сентября) до 21,388 млрд гривен (на 1 октября).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 августа - 1,995 млрд гривен, а максимальный - 27,085 млрд гривен - на 1 сентября.
За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
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