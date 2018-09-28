Финансовые новости
- |
- 28.09.18
- |
- 22:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сбережения украинцев во 2 кв 2018 года возросли на 13 млрд грн -Госстат
20:40 28.09.2018 |
Доходы населения Украины в апреле-июне 2018 года составили 758,6 млрд грн, расходы - 745,6 млрд грн, сбережения украинцев увеличились на 13 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
По ее данным, располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 22,4%.
Располагаемый доход в расчете на одного человека во втором квартале текущего года составил 13178,5 грн, что на 3424,5 грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Доходы и расходы населения Украины во II кв. 2018 г:
|2кв 2018г., млн. грн
|2кв 2018г. ко 2кв 2017г., %
|Доходы населения - всего
|758578
|125,9
|Заработная плата
|376378
|126,3
|Прибыль и смешанный доход
|100324
|114,9
|Доходы полученные от собственности
|12079
|96,1
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|269797
|131,7
|в том числе:
|социальная помощь
|123550
|129,1
|другие текущие трансферты
|26225
|110,2
|социальные трансферты в натуре
|120022
|140,5
|Расходы и сбережения населения – всего
|758578
|125,9
|Приобретение товаров и услуг
|664803
|120,5
|Доходы от собственности, оплаченные
|6826
|162,5
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|73950
|129,2
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|61107
|125,8
|взносы на социальное страхование
|651
|110,2
|другие текущие трансферты
|12192
|151,3
|Накопление нефинансовых активов
|-10363
|х
|Прирост финансовых активов
|23362
|х
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|41632
|139,0
|сбережения в иностранной валюте
|-1243
|х
|займы, полученные за исключением погашенных
|5814
|х
|Расходы
|745579
|121,6
|Наличный доход
|12999
|х
|Сбережения
|557780
|122,4
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины во II кв. 2018г:
|2 кв 2018, %
|2 кв 2017, %
|Заработная плата
|49,6
|49,4
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|35,6
|34,0
|Прибыль и смешанный доход
|13,2
|14,5
|Доходы от собственности, полученные
|1,6
|2,1
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины во II кв. 2018г:
|25 кв 2018, %
|2 кв 2017, %
|Приобретение товаров и услуг
|87,6
|91,5
|Доходы от собственности, оплаченные
|0,9
|0,7
|Прирост сбережений
|1,7
|-1,7
|Текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|9,8
|9,5
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.
Данные: Госстат
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью
|Непроверяемый Сытник. Почему Луценко может не дождаться аудита НАБУ
|Не вся земля будет проходить через электронные торги, - гендиректор ГП СЕТАМ Виктор Вишнев
|Доллар на межбанке 27 сентября продолжил активно дорожать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Платежный баланс в августе сведен с профицитом $27 млн
|Сбережения украинцев во 2 кв 2018 года возросли на 13 млрд грн -Госстат
|Долг по зарплате в Украине в августе 2018г сократился на 0,8% - Госстат
|Реальная зарплата в Украине в августе 2018г возросла на 15,7% - Госстат
|Кабмин продлил спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ до 18 октября - пресс-секретарь премьера
|Цены на нефть завершают ростом неделю третью неделю подряд, Brent выше $82 за баррель
Это интересно
|Сооснователь WhatsApp рассказал о давлении Цукерберга на мессенджер
|Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
|Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США
|Qualcomm обвиняет Apple в краже секретной информации для ее передачи Intel
|Сервис BlaBlaCar впервые стал прибыльным
|Microsoft добавила новые «умные» функции в Office
|Shazam скоро перестанет показывать рекламу