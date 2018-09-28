Сбережения украинцев во 2 кв 2018 года возросли на 13 млрд грн -Госстат

Доходы населения Украины в апреле-июне 2018 года составили 758,6 млрд грн, расходы - 745,6 млрд грн, сбережения украинцев увеличились на 13 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

По ее данным, располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 22,4%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека во втором квартале текущего года составил 13178,5 грн, что на 3424,5 грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Доходы и расходы населения Украины во II кв. 2018 г:

2кв 2018г., млн. грн 2кв 2018г. ко 2кв 2017г., % Доходы населения - всего 758578 125,9 Заработная плата 376378 126,3 Прибыль и смешанный доход 100324 114,9 Доходы полученные от собственности 12079 96,1 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 269797 131,7 в том числе: социальная помощь 123550 129,1 другие текущие трансферты 26225 110,2 социальные трансферты в натуре 120022 140,5 Расходы и сбережения населения – всего 758578 125,9 Приобретение товаров и услуг 664803 120,5 Доходы от собственности, оплаченные 6826 162,5 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 73950 129,2 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 61107 125,8 взносы на социальное страхование 651 110,2 другие текущие трансферты 12192 151,3 Накопление нефинансовых активов -10363 х Прирост финансовых активов 23362 х из них: прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах 41632 139,0 сбережения в иностранной валюте -1243 х займы, полученные за исключением погашенных 5814 х Расходы 745579 121,6 Наличный доход 12999 х Сбережения 557780 122,4

Данные: Госстат



Структура доходов населения Украины во II кв. 2018г:

2 кв 2018, % 2 кв 2017, % Заработная плата 49,6 49,4 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 35,6 34,0 Прибыль и смешанный доход 13,2 14,5 Доходы от собственности, полученные 1,6 2,1

Данные: Госстат



Структура расходов и сбережений населения Украины во II кв. 2018г:

25 кв 2018, % 2 кв 2017, % Приобретение товаров и услуг 87,6 91,5 Доходы от собственности, оплаченные 0,9 0,7 Прирост сбережений 1,7 -1,7 Текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 9,8 9,5

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.

Данные: Госстат