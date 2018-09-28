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Долг по зарплате в Украине в августе 2018г сократился на 0,8% - Госстат
20:14 28.09.2018 |
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в августе 2018 года уменьшилась на 0,8% и на 1 сентября 2018 года составила 2,712 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
По ее данным, в августе сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 2,7% и на 1 сентября текущего года составила 1,522 млрд грн.
Как сообщает статведомство, рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Тернопольской (на 35,3%), Волынской (на 26,4%), Ивано-Франковской (на 20,4%), Закарпатской (на 16,8%), Хмельницкой (на 15,5%), Херсонской (на 15,3%) областях и в г. Киев (на 8,8%).
Сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Винницкой (на 16,8%), Запорожской (на 8,7%), Донецкой (на 7,9%), Черниговской (на 4,4%), Ривненской (на 3%), Кировоградской (на 2,6%), Луганской (на 2,4%), Днепропетровской (на 2,3%), Одесской (на 1,2%) областях.
Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в августе-2018 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в образовании - на 28,6% (до 13,62 млн. грн), здравоохранении и предоставлении социальной помощи – на 29,6% (до 35,25 млн грн), в госуправлении и обороне; обязательном социальном страховании – на 62,9% (до 7,54 млн. грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 8,2% (до 128,57 млн грн), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве - на 5,1% (до 20 млн грн), в финансовой и страховой деятельности - на 3% (до 18,46 млн грн), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 1,3% (до 179,72 млн грн).
В то же время в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха задолженность сократилась на 28% (до 1,12 млн грн), сфере временного размещения и организации питания – на 17,6% (до 1,1 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания - на 6,2% (до 8,07 млн грн), строительстве на – 5,1% (до 76,45 млн. грн), информации и телекоммуникаций - на 3,2% (до 10,03 млн грн), промышленности на – 1,9% (до 2,13 млрд грн).
Официальный курс на 28 сентября – 28,298262 грн./$1.
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