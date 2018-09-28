Реальная зарплата в Украине в августе 2018г возросла на 15,7% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года увеличилась на 15,7%, по сравнению с июлем-2018 - сократилась на 2,1%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в августе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 2,1%, в годовом измерении увеличилась на 26,2%, составив 8977 грн, тогда как в июле она составила 9170 грн, в июне - 9141 грн, в мае - 8725 грн, в апреле - 8480 грн, марте -8382 грн, феврале - 7828 грн, январе - 7711 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в августе-2018 по сравнению с августом-2017 наблюдался в Полтавской (на 30,7%), Тернопольской (на 30,2%), Винницкой (на 29,5%), Волынской (на 27,9%), Херсонской (на 26,7%), Киевской (на 27%), Житомирской (на 26,7%), Одесской (на 26,7%), Закарпатской (на 26,5%), Кировоградской (на 26,2%), Львовской (на 26%), Запорожской (на 25,9%), Черкасской (на 25,6%), Ривненской (на 25,1%), Харьковской (на 24,7%), Черниговской и Сумской (на 24,2%), Ивано-Франковской и Николаевской (на 24%), Хмельницкой (на 23,8%), Черновицкой (на 23,5%) областях и г.Киеве (на 23,4%).

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 25,9% и 28,8% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 13659 грн, самый низкий - в Черновицкой области – 6883 грн.

В августе 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 40,1%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 30,8%), в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 30,2%), в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 26,8%), строительстве (на 25,8%), промышленности (на 25,4%), в предоставлении иных видов услуг (на 25,1%), сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (на 25%), финансовой и страховой деятельности (на 24,7%), образовании (на 24,6%), операций с недвижимостью (на 22%), временного размещения и организации питания (на 19,9%), в информации и телекоммуникациях (на 19,7%), сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 18,4%), здравоохранении и предоставлении социальной помощи (на 17,5%), искусстве, спорте, развлечении и отдыхе (на 16,3%).