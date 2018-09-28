План по военному сбору перевыполнен на 2,3% - ГФС

В течение января-августа в государственный бюджет Украины выплачено почти 11,8 млрд грн военного сбора. Как сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) на официальном сайте, запланированные показатели выполнены на 102,3%.

Бюджет дополнительно получил 259,4 млн грн, отмечает ГФС.

Нынешние показатели превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд грн.

В августе 2018 на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд грн, что на 5,3%, или на 77,9 млн грн, больше запланированного. По сравнению с августом 2017 поступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн грн.

Военный сбор в Украине ввели с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению. Плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты, а также нерезиденты, получающие доходы в Украине, напоминает ГФС.

Ранее сообщалось, что в течение января-августа 2018 года налоговики установили нарушения налогового законодательства у 46% проверенных субъектов хозяйствования. По результатам проверок в бюджет доначислено почти 642 млн грн налога на доходы физических лиц, 173 млн грн единого взноса и 28 млн грн военного сбора.