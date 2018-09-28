Валовое поглощение складов в Украине в I пол.-2018 выросло на 43% - CBRE

Объем валового поглощения логистической недвижимости на рынке Украины в январе-июне 2018 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил примерно 100 тыс. кв. м, приводится статистика в исследовании международной консалтинговой компании CBRE Ukraine (Киев).

Согласно обзору CBRE Ukraine, доля поглощения складов крупными ритейлерами составила 58%, представителями легкой промышленности, фармацевтики и медицины - 26%. Около 62% сделок аренды были связаны с переездами или переездами с расширением.

Доля крупных сделок (более 10 тыс. кв. м) составила 23% и была представлена арендой 20 тыс. кв. м компанией Comfy в складском комплексе Raben возле Киева, а также 20 тыс. кв. м компанией Eldorado с переездом в RLC Fozzy Distribution Center.

По данным CBRE Ukraine, уровень вакантности в первом полугодии-2018 снизился на 2 п.п. и составил 4%.

Декларируемые арендные ставки в складах класса "А" на конец полугодия находились в диапазоне $4,6-$6,0/1 кв. м в месяц. Эффективные арендные ставки в складских комплексах класса "А" варьировались в диапазоне $3,4-$5,2/кв. м в месяц, а для складских комплексов класса "В" - на уровне $2,5-$3,4, где верхняя граница выросла на 13% с начала года. В результате колебаний обменного курса, ставки в долларах были нестабильными, когда пытались сравниться с темпом восстановления арендных ставок в гривне. Большинство сделок было заключено в гривне.

Общее спекулятивное предложение складов в первом полугодии-2018 осталось почти неизменным на уровне 1,25 млн кв.м. Новое предложение составил склад площадью 3,5 тыс.кв.м, расположенный в направлении Житомирской трассы (M-05, E-40).

"Во втором полугодии-2018 ожидается ввод в эксплуатацию 6,2 тыс. кв. м складского комплекса, который находится на автомагистрали Р-04 (между направлениями М-05 и М-06), складских комплексов Unilogic Park (6,2 тыс. кв. м) и "Мираж 3" в Гостомеле (22 тыс. кв. м), открытие двух последних было перенесено на 2019 год", - указано в отчете CBRE Ukraine.

По данным компании, крупнейшими сделками на рынке логистики стало приобретение трех складов компанией Dragon Capital Investments Limited ("Омега 1" площадью 19 тыс.кв.м, "Омега 2" площадью 33 тыс. кв. м, а также 20 тыс. кв. м в складском комплексе UKR DC).

"Отсутствие качественного нового предложения и сокращение вакантных площадей для аренды в конечном итоге приведет к увеличению числа built-to-suit проектов и активизации строительства новых объектов. Однако, такая активность на рынке складской недвижимости возможна только при условии существенного роста арендной ставки именно в долларовом эквиваленте. Ожидается, что средняя вакантность на рынке продолжит снижаться, поскольку девелопмент сдерживается отсутствием финансирования, в связи с чем создается дополнительное давление на арендные ставки", - отметила руководитель департамента промышленной и логистической недвижимости CBRE Ukraine Наталья Сокирко.

CBRE является крупнейшей консалтинговой компанией в области недвижимости, имеет более 450 офисов в мире и около 80 тыс. сотрудников. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании.