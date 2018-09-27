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Потребление топлив в августе выросло на 6% — Госстат
15:21 27.09.2018 |
Потребление бензинов и дизельного топлива в августе 2018 г. составило 707,5 тыс. т, что на 6,1% (на 40,5 тыс. т) больше результата августа прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
При этом в январе-явгусте 2018 г. потребление топлива составило 4,4 млн т, что на 1,4% (на 62,4 тыс. т) больше чем в январе-августе 2017 г.
Промышленное потребление ДТ в августе увеличилось на 17,5% - до 434,7 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-6%) и составило 46,6 тыс. т.
Розничная реализация ДТ через АЗС в августе 2018 г. снизилась на 0,4% до - 104,9 тыс. т, продажи бензинов сократились на 14,6% - до 121,3 тыс. т.
В целом потребление бензина в Украине в августе сократилось на 12,4% - до 167,9 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 13,5% - до 539,6 тыс. т.
Как сообщал enkorr, суммарное потребление топлива в Украине в 2017 г. составило 6,97 млн т, что на 189 тыс. т (2,78%) больше показателя 2016 г.
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