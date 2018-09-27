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«Укрпошта» прогнозирует остановку импорта из-за несовершенства «закона о трех посылках»
12:50 27.09.2018 |
ПАО "Укрпошта" прогнозирует возможность остановки импорта товаров в Украину из-за несовершенства закона об ограничении безналоговых пересылок товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях тремя отправлениями в месяц ("закон о трех посылках").
Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.
"Если ее (норму о трех посылках - ИФ) не отменят, встанет весь импорт. И на этом все закончится. И это будет не ответственность "Укрпошты". Это будет вина таможенника, который не захочет брать на себя ответственность при подсчете, какая все-таки из пяти посылок четвертая. Я заранее всех предупреждаю: если весь аэропорт "Борисполь" будет завален международными посылками в несколько слоев - это вопрос не к "Укрпоште", это вопрос к тем, кто принимал этот закон", - отметил он.
По словам руководителя "Укрпошты", есть другие способы борьбы с нелегальным импортом, в том числе работа с базой IMEI-кодов, изменение схемы налогообложения ФОПов.
"Самое интересное, что этот закон был принят в нарушение всех норм, поскольку не было оценки того, сколько будет стоить государству реализация такой инициативы. Сколько времени займет эта реализация, тем более с учетом проведения масштабного тендера на систему artificial intelligence и ее разработку", - отметил И.Смелянский.
По его словам, несмотря на вступление указанного закона в силу с 1 января 2019 года, расходы таможни в госбюджете на 2019 год с целью реализации этой инициативы не увеличены.
Он также отметил наличие множества вопросов к реализации этого закона: как определять четвертую посылку, как обеспечить законную распаковку, оценку, сколько времени и людей займет реализация проекта в масштабах страны.
"В других странах есть ограничение на стоимость завозимых посылок, на количество - нет. В Евросоюзе действительно установлен лимит в EUR22 на ввозимые товары. Но ведь в Евросоюзе и рынок во много раз больше, чем в Украине. Как можно пытаться устанавливать одинаковые правила для рынка в 500 млн чел. в ЕС и 40 млн - в Украине?", - недоумевает И.Смелянский.
При этом он также выразил надежду, что у правительства станы хватит здравого смысла, чтобы перенести сроки реализации или как-то переписать эту инициативу.
В то же время и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что с реализацией проекта по контролю за почтовыми отправлениями действительно есть сложности.
"Мы над системой контроля работаем, но действительно есть сложности. На основании того объема данных, который сегодня предоставляется, в частности, почтовыми операторами, нельзя провести идентификацию физлица-получателя и, соответственно, определить, какую по счету посылку он получает", - заявил он
Как сообщалось, в декабре 2017 года почтовые операторы обратились к президенту Украины с просьбой ветировать введение ограничений на посылки.
Верховная Рада ввела ограничения и на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три в течение одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до EUR150, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.
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