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В Украине началось тестирование электронных кассовых чеков
22:57 26.09.2018 |
Государственная фискальная служба Украины (ГФС) начала тестирование системы электронных кассовых чеков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, соответствующее программное обеспечение, разработанное ГФС, уже сейчас можно скачать на сайте службы.
"ГФС обеспечено функционирование информационной системы E-Receipt, которая разрабатывается службой в рамках реализации экспериментального проекта, начатого Минфином в соответствии с постановлением Кабмина о регистрации и эксплуатации новейших моделей... кассовых аппаратов", - говорится в сообщении.
В частности, для начала работы с электронными чеками, предпринимателям необходимо заполнить ряд форм, в частности указать номенклатуру товаров и услуг, которые они предоставляют, а также зарегистрировать соответствующую кассу и кассиров, работающих в системе.
Добавим также, что система электронного чека является частью пилотного проекта, начатого Министерством финансов. В рамках проекта предлагается заменить традиционные кассовые аппараты на смартфоны, планшеты и ноутбуки, на которых установлено соответствующее программное обеспечение.
Напомним, в июне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что после перехода на электронные чеки и отказа от традиционных кассовых аппаратов украинский бизнес сможет сэкономить до 2 млрд гривен.
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