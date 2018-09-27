В Украине началось тестирование электронных кассовых чеков

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) начала тестирование системы электронных кассовых чеков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, соответствующее программное обеспечение, разработанное ГФС, уже сейчас можно скачать на сайте службы.

"ГФС обеспечено функционирование информационной системы E-Receipt, которая разрабатывается службой в рамках реализации экспериментального проекта, начатого Минфином в соответствии с постановлением Кабмина о регистрации и эксплуатации новейших моделей... кассовых аппаратов", - говорится в сообщении.

В частности, для начала работы с электронными чеками, предпринимателям необходимо заполнить ряд форм, в частности указать номенклатуру товаров и услуг, которые они предоставляют, а также зарегистрировать соответствующую кассу и кассиров, работающих в системе.

Добавим также, что система электронного чека является частью пилотного проекта, начатого Министерством финансов. В рамках проекта предлагается заменить традиционные кассовые аппараты на смартфоны, планшеты и ноутбуки, на которых установлено соответствующее программное обеспечение.

Напомним, в июне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что после перехода на электронные чеки и отказа от традиционных кассовых аппаратов украинский бизнес сможет сэкономить до 2 млрд гривен.