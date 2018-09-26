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Промышленность увеличила потребление газа на 12%
16:59 26.09.2018 |
Потребление природного газа промышленными предприятиями по итогам 8 месяцев 2018 г. составило 7,3 млрд куб. м, что на 12,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в статистических данных Министерства энергетики и угольной промышленности.
Общее потребление газа в стране за этот период увеличилось на 2% - до 20,8 млрд куб. м. Промышленность покупает природный газ по нерегулируемым государством рыночным ценам и является единственным ликвидным сегментом украинского рынка газа. Доля промышленного потребления газа по итогам 8 месяцев 2018 г. составила около 35% против 32% в аналогичный период 2017 г.
Напомним, промышленное потребление газа резко обвалилось в 2014 г. с началом военных действий на востоке Украины. В 2013 г. промышленность потребила 20,02 млрд куб. м или 39,7% от всего потребления по стране в 2014 г. - 14,13 млрд куб. м (34,8%), в 2015 г. - 11,42 млрд куб. м (33,8%), в 2016 г. - 9,6 млрд куб. м (29,7%), 2017 г. - 10,8 млрд куб. м (33,5%).
Как сообщал enkorr, по итогам I полугодия 2018 г. промышленное потребление газа увеличилось на 20% до 6 млрд куб. м.
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