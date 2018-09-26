В мае-августе заполняемость гостиниц среднего сегмента в Киеве выросла на 5 п. п. до 56%, - Jones Lang LaSalle

Компания Jones Lang LaSalle (JLL) констатирует, что в мае-августе по сравнению с аналогичным периодом 2017 года среднерыночная загрузка отелей верхнего ценового сегмента (в том числе отелей класса "люкс") в Киеве выросла на 1,6 процентный пункт до 47%.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

При этом заполняемость отелей среднего сегмента по сравнению с маем-августом 2017 года увеличилась на 5 п. п. и достигла 56%.

В верхнем ценовом сегменте средний тариф за рассматриваемые четыре месяца вырос до 175 долларов (или на 16 долларов по сравнению с маем-августом 2017 года), а доходность на номер (RevPAR) за этот период увеличилась на 13 долларов до 85 долларов.

В среднем сегменте доходность выросла на 1 доллар до 45 долларов, а средний тариф - снизился на 10% до 80 долларов.

В сообщении отмечается, что с начала 2018 года гостиничный рынок столицы по всем операционным показателям опережает результаты прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, Jones Lang LaSalle (JLL) констатирует, что в январе-марте по сравнению с 2017 годом среднерыночная загрузка отелей верхнего и среднего сегментов в Киеве выросла на 7,4 процентного пункта до 47,3%.

Jones Lang LaSalle (JLL) констатировала, что в 2016 году среднерыночная загрузка качественных отелей в Киеве выросла на 6% до 40% по сравнению с 2015 годом.

Jones Lang LaSalle - международная компания, предоставляющая финансовые и комплексные услуги в области недвижимости и имеющая более 220 представительств по всему миру, работающих на рынках более чем 750 городов в 60 странах.

В России и странах СНГ Jones Lang LaSalle представлена офисами в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге (оба - Россия).