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Украина выплатила купон в $110 млн по еврооблигациям
13:27 26.09.2018 |
Украина выплатила купон в 110 млн долларов по еврооблигациям.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Выплата была проведена 25 сентября.
Срок погашения указанных бумаг - в 2032 году.
В сентябре прошлого года Украина завершила размещение еврооблигаций на 3 млрд долларов.
В ходе эмиссии была завершена операция по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,68 млрд долларов.
Данная сделка была первым рыночным размещением для Украины с 2013 года.
Как сообщали Українські Новини, в 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации в размере 1 млрд долларов под госгарантии США по низким ставкам.
В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года.
Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.
Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд долларов.
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