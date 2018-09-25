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Печати на товарно-транспортных накладных больше не нужны
17:15 25.09.2018 |
Из Правил перевозок грузов автомобильным транспортом исключили требования о проставлении печати на ТТН и других документах.
Соответствующие изменения предусмотрены приказом Мининфраструктуры от 10 августа 2018 года № 368, который вступил в силу 25 сентября.
Печатью больше не нужно заверять:
- договор о перевозке грузов, а также проект договора и приложения к нему;
- все экземпляры товарно-транспортной накладной (ТТН);
- надпись на товарно-транспортной накладной о переуступке права на предъявление претензии грузоотправителем или грузополучателем;
- справку о цене реализованного груза или проведенной переоценке, если груз еще не реализован, а также об изменении маркировки груза на соответствующий сорт;
- опись грузов, загруженных в автомобильный контейнер.
Для подтверждения действительности документов достаточно подписи уполномоченного лица.
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