Печати на товарно-транспортных накладных больше не нужны

Из Правил перевозок грузов автомобильным транспортом исключили требования о проставлении печати на ТТН и других документах.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом Мининфраструктуры от 10 августа 2018 года № 368, который вступил в силу 25 сентября.

Печатью больше не нужно заверять:

- договор о перевозке грузов, а также проект договора и приложения к нему;

- все экземпляры товарно-транспортной накладной (ТТН);

- надпись на товарно-транспортной накладной о переуступке права на предъявление претензии грузоотправителем или грузополучателем;

- справку о цене реализованного груза или проведенной переоценке, если груз еще не реализован, а также об изменении маркировки груза на соответствующий сорт;

- опись грузов, загруженных в автомобильный контейнер.

Для подтверждения действительности документов достаточно подписи уполномоченного лица.