Один из крупнейших в мире производителей спортивных товаров Decathlone Group откроет первый магазин в Киеве в начале 2019 года

Об этом сообщил генеральный директор Decathlon в Украине Флоран Гийе, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Гийе, первый магазин откроется в ритейл-парке Петровка и будет расположен между гипермаркетами Ашан и Эпицентр.

Площадь первого магазина составит около 2,5 тыс. кв. метров, ассортимент - около 40 тыс. наименований товаров. В магазине будет представлено около 30 брендов, практически весь ассортимент, который есть у Декатлон в мире.

"В продукцию мы инвестируем около 1 млн евро", - рассказал Лиганет Флоран Гийе.

О дальнейших планах развития сети в Украине он не сказал. Часть продукции, менее 10%, которая будет продаваться в Декатлоне, производится в Украине под брендом сети. Компания размещает заказы на производство своих товаров на украинских предприятиях с 2012 года.