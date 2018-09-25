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Один из крупнейших в мире производителей спортивных товаров Decathlone Group откроет первый магазин в Киеве в начале 2019 года
Об этом сообщил генеральный директор Decathlon в Украине Флоран Гийе, передает корреспондент LIGA.net.
По словам Гийе, первый магазин откроется в ритейл-парке Петровка и будет расположен между гипермаркетами Ашан и Эпицентр.
Площадь первого магазина составит около 2,5 тыс. кв. метров, ассортимент - около 40 тыс. наименований товаров. В магазине будет представлено около 30 брендов, практически весь ассортимент, который есть у Декатлон в мире.
"В продукцию мы инвестируем около 1 млн евро", - рассказал Лиганет Флоран Гийе.
О дальнейших планах развития сети в Украине он не сказал. Часть продукции, менее 10%, которая будет продаваться в Декатлоне, производится в Украине под брендом сети. Компания размещает заказы на производство своих товаров на украинских предприятиях с 2012 года.
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