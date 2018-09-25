Лесагенство предложило крупнейшей в ЕС лесопилке взять в концессию 5 украинских лесхозов

Государственное агентство лесных ресурсов Украины ведет переговоры о передаче в концессию 5 лесхозов австрийской Holzindustrie Schweighofer, крупнейшему в Европе лесозаготовителю.

Лесагенство предложило владельцу крупнейшей в Европе лесопилки взять в концессию 5 украинских лесхозов / фото УНИАН

Это следует из текста письма Гослесагенства, которое есть в распоряжении редакции, адресованного Геральду Швайгофферу, владельцу Holzindustrie Schweighofer.

Речь идет о ДП «Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство» (Житомирская область), Олевское лесное хозяйство (Житомирская область), Специализированное лесохозяйственное агропромышленное предприятие Каминь-Каширськагролес (Волынская область), Сторожинецкий лесхоз (Черновицкая область), Хотинский лесхоз (Черновицкая область). Предложение продиктовано тяжелым финансовым положением отечественных лесхозов, резко усугубившемся после введения земельного налога на лесные земли Украины (введен законом Украины от 10.07.2018 №2497-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств»).

«До введения этих изменений лесные хозяйства платили земельный налог как составляющую рентной платы. Введение дополнительного налога может привести к вынужденному банкротству предприятий», - говорится в письме. Исходя из этого, венскому предпринимателю предлагается рассмотреть возможность взятия в концессию пяти лесхозов, что позволит наладить на надлежащем уровне международное сотрудничество и повысит конкурентоспособность украинских государственных лесохозяйственных предприятий.

Письмо датировано 6 сентября этого года и подписано заместителем председателя Гослесагентства Владимиром Бондарем.

Holzindustrie Schweighofer работает в сегменте B2B, то есть не производит готовую продукцию из дерева, а поставляет древесину промышленным клиентам, по сути являясь очень большой лесопилкой. Одно из мощнейших лесопильных предприятий компании находится всего в 100 км от украинской границы в Румынии.

Несколько лет назад Holzindustrie Schweighofer анонсировала строительство завода в Украине, в Коломые, но отказалась от этих планов в пользу экспорта украинского лета на свои румынские мощности.

Как указанно на сайте, Holzindustrie Schweighofer - традиционная семейная компания австрийского происхождения, широко представленная в Центральной и Восточной Европе, особенно в Румынии. На предприятиях компании работает более 3100 сотрудников в Австрии, Германии и Румынии. Девиз компании - «Дерево - наша страсть».