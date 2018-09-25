В январе-августе 2018 года физлица уплатили 582,5 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы, передает СтройОбзор.

Указанная сумма на 308,3 млн. грн. больше аналогичного периода прошлого года (274,2 млн. грн.) и на 137,8 млн. грн. превышает показатель всего 2017 года (444,7 млн. грн.).

Отмечается, что в этом году к оплате выставили в два раза большую сумму - 969,1 млн. грн. (в 2017 году было 495,2 млн. грн.).

Фискалы сформировали около 1,2 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тыс. физлиц - владельцев такой недвижимости.