В январе-августе 2018 года физлица уплатили 582,5 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В январе-августе 2018 года физлица уплатили 582,5 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка

15:41 24.09.2018 |

Экономика

 

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы, передает СтройОбзор.

Указанная сумма на 308,3 млн. грн. больше аналогичного периода прошлого года (274,2 млн. грн.) и на 137,8 млн. грн. превышает показатель всего 2017 года (444,7 млн. грн.).

Отмечается, что в этом году к оплате выставили в два раза большую сумму - 969,1 млн. грн. (в 2017 году было 495,2 млн. грн.).

Фискалы сформировали около 1,2 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более 920 тыс. физлиц - владельцев такой недвижимости.
По материалам: СтройОбзор
 

ПО РУБРИКАМ

24.09 Финансисты объяснили скромные покупки доллара на межбанке привычной для понедельника сезонностью

24.09 Рынок акций Украины завершил торги 24 сентября символическим снижением

24.09 Депозитные ставки для физлиц 24.09.18

24.09 НБУ предоставил рефинансирование Укрэксимбанку на 2,9 млрд гривен

24.09 В августе прибыль банков составила 4 млрд гривен

24.09 Франкфурт принял больше покидающих Лондон из-за Brexit банков, чем Париж

24.09 Доллар дешевеет к евро, трейдеры оценивают новости с торгового «фронта» и ждут заседания ФРС

24.09 Катерина Рожкова: Куратор должен иметь возможность в любой момент прийти в банк

24.09 Биржи Гонконга и Австралии 24 сентября закрылись снижением на торговых противоречиях США и КНР

24.09 НБУ понизил справочное значение курса гривни на 5,47 коп. до 28,1168 грн

24.09 Объем выполненных строительных работ в Украине в августе сократился на 1,1% - Госстат

24.09 21 сентября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 900 млн гривен

24.09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.09.18

24.09 Остатки средств на корсчетах банков 24.09.18

24.09 Курсы валют по карточным операциям 24.09.18

• дальше…

24.09 Лесагенство предложило крупнейшей в ЕС лесопилке взять в концессию 5 украинских лесхозов

24.09 Импорт легковых авто в Украину с начала года вырос на 31%

24.09 Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,1% и на 2019г до 3% - МЭРТ

24.09 Нефть уверенно дорожает 24 сентября, цена Brent - выше $80,6 за баррель

24.09 Канадцы построят солнечную электростанцию Vita Solar в Николаевской области

24.09 Рост цен на нефть до $100 за баррель приведет к удорожанию А-95 в украинской рознице на 6,3 грн/литр - эксперт

24.09 «Газпром» рухнул в рейтинге крупнейших энергокомпаний мира

24.09 Минюст на техническом уровне запретил регистратору осуществлять регистрационные действия за пределами своей области

24.09 В январе-августе 2018 года физлица уплатили 582,5 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка

24.09 Получить решение о рассрочке уплаты НДС при ввозе в Украину оборудования стало проще

• дальше…

24.09 Россия передаст Сирии ЗРК С-300

24.09 Франкфурт принял больше покидающих Лондон из-за Brexit банков, чем Париж

24.09 Конституционный суд Молдавии временно отстранил от власти президента Игоря Додона

24.09 Еще один кантон Швейцарии запретит носить паранджу

24.09 Китай пригрозил США последствиями из-за санкций за бизнес с Россией

24.09 Китай отказался от торговых переговоров с США

24.09 Помпео объявил о наращивании давления на Венесуэлу

21.09 Израиль опроверг версию Минобороны РФ о сбитом в Сирии Ил-20

21.09 Макрон: страны ЕС, не помогающие с мигрантами, должны покинуть Шенген

21.09 МИД в пятницу направил России ноту о желании Украины прекратить действие договора о дружбе

21.09 США представили новую стратегию борьбы с кибератаками

21.09 Приморский провал Путина. Куда заведет Россию растущая ненависть к «Единой России»

21.09 США ввели санкции против Китая. На самом деле - против России

20.09 Трамп подписал указ об усилении соблюдения режима санкций против России

20.09 WADA восстановило Российское антидопинговое агентство в правах

• дальше…

24.09 Мингарелли: Реформа децентрализации в Украине поражает своими успехами

24.09 Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт трассы Киев - Одесса

21.09 Украина заняла 17-е место в рейтинге развития открытых данных Open Data Barometer

18.09 В «Киевавтодоре» заявили, что отныне ремонтники на Южном мосту будут работать всегда

18.09 Минэкономразвития презентовало первый экспортный бренд Украины

18.09 Украина откажется от ямочного ремонта дорог уже через пять лет - глава Укравтодора

17.09 В августе предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве уменьшилось на 4,1% до 17,8 тыс. квартир

17.09 В августе цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 3,4% до 24,55 тыс. гривен/кв. м

14.09 Сату Кахконен: Що не так з українською шкільною освітою

12.09 Территориальные автодороги передадут обладминистрациям - Гройсман

12.09 В Украине запустили единый электронный реестр профессиональных медосмотров

12.09 В Украине впервые оценили энергоэффективность жилого дома

11.09 Вакантность в киевских офисах и торговых центрах вернулась на уровень 2007 года. Кризис позади?

11.09 ​Первый магазин IKEA в Украине откроется на Лыбедской в Киеве

10.09 Украинский паспорт стал 24-ым по возможностям в мире

• дальше…

24.09 Депутаты хотят переписать Конституцию, чтобы сделать Украину «фермерской»

24.09 Мингарелли: Реформа децентрализации в Украине поражает своими успехами

24.09 «Донбасс» и «Корец» в Азовском море: Зачем Украина «пробивала» Керченский пролив

24.09 Освобождение Вольного. Какой следующий пункт Луганщины очистят от оккупантов

21.09 Партия «Наши». Куда и зачем Мураев ушел от Рабиновича

21.09 Депутат Рады Мураев вышел из партии «За життя»

21.09 МИД в пятницу направил России ноту о желании Украины прекратить действие договора о дружбе

20.09 Предвыборное послание. Что Порошенко сказал о Тимошенко, Медведчуке и Ляшко

20.09 Рада обновила состав ЦИК, назначив 14 новых членов

20.09 Вершители выборов: Кто те люди, что станут новыми членами ЦИК

20.09 Рада направила в КС проект конституционных изменений относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО

20.09 Порошенко сомневается в возможности открытия рынка земли в ближайшее время

20.09 Порошенко видит угрозы реванша, а также авторитаризма в контексте предстоящих президентских выборов

20.09 Порошенко поддерживает идею регистрации иностранных агентов в Украине

19.09 Стала известной схема, по которой Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ

• дальше…

24.09 В Fujitsu разработан алгоритм сжатия изображений в 1000 раз

24.09 Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами

24.09 Google утаила от пользователей новую функцию автоматической авторизации

24.09 «Печка-холодильник» в сумке. Как украинцы планируют освободить офисы от микроволоновок

24.09 В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»

24.09 Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году

24.09 Porsche отказывается от дизеля

21.09 Украинец собрал на Kickstarter $186 тыс на производство наушников

21.09 Против Ryanair открыли дело из-за требования платить за ручную кладь

21.09 Amazon представила умную колонку Echo Show второго поколения

21.09 Представлен большой кроссовер Seat

20.09 Peugeot представила ретропрототип e-Legend

20.09 Смартфон Samsung Galaxy A7, оснащенный тройной камерой, стал первой моделью Samsung с боковым дактилоскопом

20.09 В коде биткоина устранена критическая уязвимость, в течение двух лет угрожавшая сети

20.09 SEC остановила финансовую пирамиду на $345 млн

• дальше…

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно