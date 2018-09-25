Госдолг Украины в августе сократился в долларовом выражении на 1,14%, в гривневом возрос на 4,49% - Минфин

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в августе 2018 года сократился на 1,14%, или на $0,86 млрд - до $74,85 млрд, сообщается на веб-сайте Министерства финансов в понедельник.

В национальной валюте госдолг возрос на 4,49%, или на 91 млрд грн - до 2,117 трлн грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 1,91%, или на $1,46 млрд, в гривне - на 1,17%, или на 25,01 млрд грн.

Минфин уточнил, что государственный долг в августе возрос на 4,54% - до 1,83 трлн грн (в долларах сократился на 1,09% - до $64,71 млрд), в том числе внешний - на 6,69%, до 1,071 трлн грн (в долларах возрос на 0,94% - до $37,87 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц возрос на 4,18% - до 286,78 млрд грн (в долларах сократился на 1,43%, до $10,14 млрд), в том числе внешний - на 4,37%, до 273,57 млрд грн (в долларах сократился на 1,25%, до $9,67 млрд).

Министерство также сообщило, что основная сумма госдолга, номинирована в долларах США, - 43,5%, еще 30,24% - в гривне, 16,32% - в специальных правах заимствования, 8,78% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в августе снизился до 28,28 грн/$1 с 26,76грн/$1, или на 5,7%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.

Как сообщалось, Минфин прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Предельный размер государственного долга, как ожидается, к концу 2018 года не превысит 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,824 трлн грн.

По оценкам Минфина, госдолг к концу 2018-го не должен превысить 2,756 трлн грн.

Соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%, в том числе прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный - до 10,3% с 11,7% ВВП.

