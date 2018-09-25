Отчисления единого налога в госбюджет выросли на 25% до 19 млрд гривен в январе-августе

В январе-августе текущего года отчисления единого налога в госбюджет выросли на 25% до 19 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы (ГФС), передают Українські Новини.

За 8 месяцев прошлого года этот показатель составил 15,2 млрд гривен.

Большую часть уплаченного налога обеспечили физлица-предприниматели - 13,5 млрд гривен, это на 28,3%, или почти на 3 млрд гривен, превышает показатель 2017 года.

Юрлица-предприниматели уплатили за указанный период 5,5 млрд гривен, что на 17%, или на 0,8 млрд гривен, больше января-августа 2017 года.

Из общей суммы единого налога 3,1 млрд гривен было уплачено в августе текущего года.

Динамика роста по сравнению с августом прошлого года составила 0,6 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, единый налог зачисляется в местные бюджеты, а следовательно плательщики, которые его платят, направляют средства на развитие своего региона, обеспечивая своевременное финансирование органами местного самоуправления региональных программ и выполнения обязательств местной власти перед своими жителями.