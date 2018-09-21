Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2019

Верховная Рада приняла подготовленный и внесенный Кабинетом Министров проект государственного бюджета на 2019 год к рассмотрению.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий после завершения представления Кабмином законопроекта о госбюджете-2019, передают Українські Новини.

"Представление завершено. С этого момента парламент переходит к обсуждению законопроекта", - сказал Парубий.

Согласно закону о регламенте Рады, по результатам обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год Рада может принять решение о его отклонении в случае несоответствия требованиям Бюджетного кодекса или основным направлениям бюджетной политики на следующий год.

Если Рада после представления Кабмином проекта госбюджета на следующий год не отклоняет его, он считается принятым Радой к рассмотрению.

Рада в пятницу заслушала представляющую проект госбюджета-2019 исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя замечания депутатов к законопроекту, подчеркнул, что бюджет должен быть реалистичным и попросил депутатов быть ответственными.

Проект госбюджета-2019 (законопроект № 9000) предусматривает доходы 1,008 трлн гривен и расходы 1,094 трлн гривен.

Предельный объем дефицита госбюджета на следующий год планируется установить на уровне 90 млрд гривен (общего фонда - 69,6 млрд гривен, спецфонда - 20,4 млрд гривен) или в размере 2,28% ВВП.

Объем госзаимствований в 2019 году прогнозируется в сумме 324,8 млрд гривен (122,7 млрд гривен внешние, 202 млрд гривен внутренние), что на 109,8 млрд гривен больше чем в 2018 году.

Предлагается определить на конец следующего года предельный размер госдолга в сумме 2 060,1 млрд гривен и предельный размер гарантированного долга - 388,6 млрд гривен.

Госбюджет-2019 предполагает рост ВВП на 3% при инфляции 7,4% и предусматривает снижение курса гривны до 29,4 UAH/USD до конца года.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны проект госбюджета-2019 предусматривает выделение на нужды сектора безопасности и обороны 5% ВВП.

Предусмотрено увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих и полицейских не менее чем на 30%, с тем чтобы минимальный размер денежного обеспечения сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейских был не менее 9 тыс. гривен, военнослужащих по контракту первого года службы - не менее 10 тыс. гривен.

По словам Гройсмана, проект госбюджета-2019 предусматривает финансирование армии в размере 209,5 млрд гривен, что на 30 млрд больше чем в 2018 году.

Проект госбюджета-2019 год предусматривает рост минимальной зарплаты с 1 января с 3723 до 4 173 гривен.

Кабмин предлагает сократить на 22% до 55,1 млрд гривен финансирование жилищных субсидий в 2019 году.

В то же время Маркарова подчеркнула, что жилищные субсидии будут предоставлены всем, кто в них нуждается.

Председатель комитета Рады по вопросам бюджета Андрей Павелко (фракция "Блок Петра Порошенко") в числе проблемных вопросов проекта госбюджета-2019 назвал реалистичность планов по поступлениям, в частности, высказав сомнения в отношении ожидаемых поступлений от приватизации госимущества в 17,1 млрд гривен и высказал сомнение в достаточности средств на субсидии.

Он призвал депутатов до 1 октября внести предложения по изменениям в проект правительства, добавив что комитет ожидает от Кабмина реалистичного бюджетного планирования.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября Кабмин внес на утверждение в Раду проект госбюджета-2019.