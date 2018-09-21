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Наиболее привлекательными отраслями для инвестирования в Украине являются АПК, энергетика и инфраструктура
08:35 21.09.2018 |
«Прямые инвестиции остаются главным реальным драйвером роста ВВП в Украине на фоне сегодняшних экономических реалий, внешней конъюнктуры и обязательств, которые Украина приняла на себя перед международными кредиторами», - заявил управляющий партнер группы ICU Макар Пасенюк на Украинском финансовом форуме, организованном ICU.
Инвестиции помогут относительно быстро запустить промышленное производство, увеличить потребление и нарастить базу собственного капитала, на который можно будет привлекать долговое финансирование как внутри страны, так и извне, увеличивая темпы роста. «К сожалению, без существенных усилий со стороны государства качественно увеличить цифру инвестиций невозможно», - заявил он.
По мнению Макара Пасенюка, три самых больших сектора экономики, представляющих основной интерес для реализации таких государственных инициатив, - это АПК, энергетика и инфраструктура. Ключевая проблема в АПК - мораторий на продажу сельхозземель.
«В Украине объем сельскохозяйственного земельного банка составляет около 25 млн га, около 10 млн га из которых находится в госсобственности. Средняя ставка коммерческой аренды составляет около $140-150 за гектар в год, а значит, стоимость сельхозземли находится в диапазоне $1500-2000 за гектар. Таким образом, стоимость всей государственной земли составляет $15-20 млрд, что сопоставимо с существующей программой МВФ Extended Fund Facility в сумме $17,5 млрд и более чем вдвое превышает нетто-резервы НБУ, составляющие $6,8 млрд долларов», - подсчитал Макар Пасенюк.
Он уточнил, что эти расчеты не включают эффект мультипликатора ВВП и дополнительных инвестиций, которые неизбежно будут сделаны в инфраструктуру. «Я уверен, что цифру в $15 млрд можно будет привлечь в течении 3 лет», - сказал он.
На втором месте по инвестпривлекательности - энергетический сектор, доля которого составляет около 8% ВВП Украины. «Украина способна полностью обеспечить свои потребности в энергоресурсах, прежде всего, в природном газе. Его разведанные резервы на сегодняшний день составляют порядка 600 млрд м3, что ставит Украину на третье место в Европе после Норвегии и Нидерландов», - считает Макар Пасенюк.
По его словам, Украине необходимо около $3 млрд прямых инвестиций в разработку для того, чтобы обеспечить себя газом. «Ликвидация импорта газа приведет к экономии затрат на общий импорт на $2,5 - 3 млрд, что при прочих равных приведет Украину к значительному сокращению дефицита текущего счета, который в настоящее время находится на уровне - $3,5млрд в год», - говорит он.
Третий сектор - это транспорт и инфраструктура, на который приходится около 6% ВВП. «Учитывая географическое расположение, этот сектор является безусловно перспективным направлением инвестирования. Он выиграет от принятия и запуска частно-государственных партнерств и реформы «Укрзализныци», - заявил Макар Пасенюк.
По его мнению, унаследованная от СССР изношенная и неэффективная инфраструктура негативно влияет на конкурентные позиции украинского бизнеса, а ее обновление требует значительных инвестиций. Например, модернизация железных дорог может потребовать $2 млрд, а ремонт автомобильных дорог - свыше $4 млрд.
«Чтобы инвесторы готовы были вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, нужны прозрачные рыночные механизмы и равные правила игры», - сказал Макар Пасенюк.
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