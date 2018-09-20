Транспортные предприятия Украины за 8 мес. незначительно сократили перевозку грузов - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-августе 2018 года сократили перевозку грузов на 1% по сравнению с январем-августом 2017 года – до 409,9 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 2,4% - до 219,6 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-августе 2018 года железнодорожным транспортом на внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 176,5 млн тонн грузов, что на 4,0% меньше, чем в январе-августе 2017 года.

Перевозки каменного угля снизились на 7,0%, нефти и нефтепродуктов - на 12,7%, зерна и продуктов перемола - на 15,0%, цемента - на 3,5%, строительных материалов – на 8,4%, лесных грузов - на 8,7%, кокса – на 2,6%. Вместе с тем перевозки черных металлов увеличились на 0,8%, химических и минеральных удобрений - на 3,5%, железной и марганцевой руды - на 3,5%, лома черных металлов - на 3,3%.

В январе-августе 2018 по сравнению с январем-августом 2017 уменьшился объем перекачки грузов трубопроводным транспортом на 3,5% - до 72,4 млн тонн.

Грузовые перевозки в Украине в январе-августе 2018г: