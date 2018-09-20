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Оборот розничной торговли Украины в январе-августе 2018г вырос на 5,4% - Госстат
21:13 20.09.2018 |
Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС в январе-августе 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,4% по сравнению с январем-августом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в четверг.
По ее данным, в августе-2018 по сравнению с июлем-2018 оборот розничной торговли возрос на 5,7%, с августом-2017 -на 7,5%.
Наибольший рост оборота розничной торговли за восемь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,3%), Полтавской (на 10,8%), Закарпатской (на 10,2%) и Киевской (на 10%) областях.
Как сообщалось, товарооборот розничной торговли Украины в 2017 году вырос на 8,8%, составив 816,554 млрд грн.
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