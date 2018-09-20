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Переговоры между Украиной и МВФ по дальнейшему сотрудничеству продолжаются - пресс-секретарь
17:37 20.09.2018 |
Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины все еще ведут переговоры по дальнейшему сотрудничеству, заявил официальный представитель Фонда Джерри Райс.
"Миссия МВФ посетила Киев и обсудила с властями Украины дальнейшую нашу поддержку макроэкономической стабильности, реформ, экономического роста и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются", - сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.
Как сообщалось, Украина и ЕС 14 сентября подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение о предоставления MFA IV на EUR1 млрд, которое предполагает выделение двух траншей по EUR500 млн. Предоставление этих средств сопряжено с выполнением ряда условий.
Для получения первого транша MFA Украина, в частности, должна провести обновление модуля проверки электронных деклараций, чтобы обеспечить их логический и арифметический контроль и установить автоматический обмен данными между модулем проверки и соответствующими госреестрами.
В части требований по бенефициарам говорится о необходимости внести изменения в процесс регистрации компании, с тем чтобы при обращении к реестру юрлицо указало дополнительную информацию о бенефициарной собственности, в частности: тип бенефициарной собственности; долю в процентах интереса каждого бенефициарного собственника; описание структуры собственности и разрешенное случаев, когда бенефициар не может быть указан.
Помимо того среди условий завершение формирование наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" с независимыми членами и объявление отбора таких набсоветов еще минимум для трех других больших госкомпаний с привлечением профессиональных компаний по отбору персонала, а также выставление на продажу как минимум 200 объектов малой приватизации.
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