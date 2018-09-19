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Поступления от налога на прибыль за 8 мес.-2018 превысили ожидаемый показатель на 20% - ГФС
15:10 19.09.2018 |
Поступления от налога на прибыль в общий фонд бюджета в январе-августе 2018 года на 20,2% превысили запланированный показатель и составили 72,5 млрд грн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).
Согласно сообщению на сайте ведомства, этот показатель также на 53% превышает поступления от налога на прибыль за аналогичный период прошлого года.
При этом в августе налогоплательщики уплатили 18,5 млрд грн указанного налога, что на 8,8% превышает запланированный показатель, свидетельствуют данные ГФС.
"По результатам поданных деклараций по налогу на прибыль за первое полугодие 2018 года налогоплательщики задекларировали доход в сумме 4,018 трлн грн, что на 669,3 млрд грн, или на 20%, выше соответствующего показателя прошлого года", - указывает ГФС.
Ведомство также отмечает сокращение убыточных деклараций за первое полугодие на 2% - до 7,4 тыс., тогда как в целом количество поданных деклараций на 15,2% превысило показатель за первое полугодие 2017 года и составило 26,7 тыс.
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