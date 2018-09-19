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В Украине усилен контроль за экспортом товаров военного назначения в Беларусь
13:21 19.09.2018 |
Таможенное оформление экспорта или импорта товаров военного назначения, поставляемых в рамках Соглашения между правительствами Украины и Республики Беларусь, будет дополнительно согласовываться с Минобороны, СБУ, Службой внешней разведки и Главным управлением разведки Минобороны.
Такие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 22 августа 2018 года № 744, которое вступит в силу со дня опубликования.
Это позволяет усилить контроль за экспортом/импортом товаров военного назначения и будет способствовать предотвращению реэкспорта таких товаров из Республики Беларусь в третьи страны.
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