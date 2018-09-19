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Госбюджет-2018 будет выполнен - глава Минфина
11:48 19.09.2018 |
И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова уверена в выполнении государственного бюджета в 2018 году и удержании его дефицита в пределах 2,6% ВВП.
"Бюджет будет выполнен, и дефицит у нас останется в рамках 2,6% (ВВП) - это я точно могу гарантировать", - сказала она журналистам.
И.о. министра назвала этот бюджет "напряженным", напомнив, что парламент в процессе принятия увеличил его показатели. В то же время она подчеркнула, что контроль правительства за выполнением бюджета достаточно действенный, в том числе и с точки зрения мониторинга и контроля над эффективностью использования средств.
О.Маркарова отметила, что 2019 год ставит перед Украиной большие вызовы с точки зрения бюджета, так как в предыдущие два года благодаря реструктуризации выплаты по госдолгу были ниже.
По ее словам, правительство рассчитывает на продолжение роста экономики в 2019 году, и этому будет содействовать подготовленный реалистичный проект госбюджета.
Доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита - 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.
Дефицит госбюджета по итогам января-июля 2018 года составил 13,4 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 27 млрд грн.
Правительство на прошлой неделе внесло в Верховную Раду проект госбюджета-2019 с доходами 1 трлн 8,3 млрд грн (+9,9%), расходами - 1 трлн 94 млрд грн (+10,3%) и предельным размером дефицита 89,99 млрд грн (+11,7%), что соответствует уровню до 2,3% ВВП.
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