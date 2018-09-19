Объем привлеченной Украиной в І полугодии материально-технической помощи вырос на $0,4 млрд - МЭРТ

Украина в январе-июне 2018 года привлекла на $0,4 млрд больше международной технической помощи по сравнению в первым полугодием прошлого года - $3,5 млрд на 467 проектов без учета Чернобыльского фонда "Укрытие", сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Как указывается на сайте министерства, США остаются самым крупным донором Украины по проектам международной технической помощи в первом полугодии 2018 года, профинансировав 102 проекта на $1,7 млрд.

"Более всего увеличилось количество проектов ЕС (на 38), а также в ряде стран: ФРГ, Норвегии, Нидерландах. Количество проектов США сократилось на один, однако их стоимость по сметам увеличилась на $160 млн", - указывает МЭРТ в материалах по результатам мониторинга проектов.

Как уточняет министерство, крупнейшими донорами международной технической помощи по итогам первого полугодия текущего года также стали ЕБРР - $718,239 млн (38 проектов), ЕС - на $382,829 млн (176), Германия - $342,3 (31), Канада - $142,2 (16).

В секторальном разрезе наибольшее финансирование получила сфера национальной безопасности - 31% от общего объема финансирования, ядерной безопасности - 23%, управление и гражданское общество - 12%.