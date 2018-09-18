Минэкономразвития презентовало первый экспортный бренд Украины

Министерство экономического развития и торговли Украины при поддержке Европейского банка реконструкции и развития презентовало первый экспортный бренд Украины, который поможет покупателям по всему миру продвигать украинскую продукцию на международные рынки.

Презентация бренда состоялась при участии первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

"Экспортный бренд имеет сильное влияние на позитивный имидж страны. Другими словами, чем сильнее бренд Украины, тем более будет успешен украинский экспорт. Это кредит доверия к товару и, вместе с тем, мы говорим об Украине как о государстве, которое является надежным партнером для других стран... Миссия экспортного бренда - сформировать мощный бренд Украины как надежного торгового партнера в мире. Это платформа для построения и укрепления позиций украинских экспортеров на мировом рынке", - сказал вице-премьер.

По словам Кубива, экспортный бренд Украины создаст стойкую визуальную связь между разными отраслями и секторами экономики, объединив разные по ассортименту и типу товары и услуги под единой стилистикой.

"Например, успех украинского IT поможет другим украинским экспортерам, экспортным товарам и услугам зайти на международные рынки, сформировать класс, качество и инновационность", - отметил он. Вице-премьер подчеркнул, что создание бренда "не стоило украинскому бюджету ни одной копейки".





Кубив также сообщил, что впервые экспортный бренд будет представлен на национальном стенде Украины в рамках масштабной выставки импортных товаров 5-10 ноября в Шанхае (Китай). Создание бренда основано на бренде UkraineNow.

По словам руководителя программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Штефана Шлейнинга, общая стоимость финансирования на создание бренда составила около 50 тыс. евро. "Это деньги Европейского Союза, которые были предоставлены в рамках инициативы EU4Business", - сказал он.