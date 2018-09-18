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На 1 августа остатки средств местных бюджетов на депозитных счетах составили 8,4 млрд гривен
10:33 18.09.2018 |
По состоянию на 1 августа остатки средств общего фонда местных бюджетов на депозитных счетах составили 8,4 млрд гривен.
Об этом говорится в результатах мониторинга процесса децентрализации, проведенного Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передают Українськi Новини.
Остатки средств общего фонда местных бюджетов на счетах Госказначейства составили 40,2 млрд гривен.
Также по состоянию на 1 августа остатки средств специального фонда местных бюджетов на счетах в Госказначайстве составили 22,7 млрд гривен, на депозитных счетах - 6,3 млрд гривен.
Всего остаток средств составил 77,6 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы местных бюджетов выросли на 23,1%, или на 27,9 млрд гривен до 148,7 млрд гривен.
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