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Порошенко одобрил отмену госрегулирования производства и реализации сахара
17:40 17.09.2018 |
Президент Петр Порошенко подписал закон об отмене госрегулирования производства и реализации сахара.
Об
этом свидетельствуют данные на странице законопроекта №4532, который
был принят депутатами 4 сентября, передают Українські Новини.
Документ предусматривает исключение из статьи 5 закона "О государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции" нормы, которая устанавливает минимальные цены на реализацию сахара квоты А, а также на сахарную свеклу для производства этого сахара.
Отмечается, что норма о минимальных ценах на сахарную свеклу, поставляемую на производство сахара квоты А (для реализации на внутреннем рынке), не регулирует значительную часть рынка, поскольку, по данным авторов законопроекта, более 40% сахсвеклы поступает на переработку на давальческих условиях и не подпадает под действие госрегулирования ценообразования, так как с юридической точки зрения это сырье не реализовывается.
Как сообщали Українські Новини, в январе 2017 года ассоциация "Укрсахар" призывала депутатов Верховной Рады в кратчайшие сроки проголосовать за принятие законопроекта, который предусматривает отмену государственного регулирования производства и реализации сахара.
Действующее в Украине госрегулирование на рынке сахара ассоциация считает чрезмерным, не способствующим устойчивому функционированию отрасли на рыночных принципах и препятствующим ее дальнейшему развитию.
29 февраля 2016 года в парламенте уже был зарегистрирован похожий законопроект №4172.
Инициаторами и разработчиками данного законопроекта были Министерство аграрной политики и продовольствия и участники рынка.
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