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Зарплаты госслужащих в Украине в следующем году повышаться не будут - проект госбюджета-2019
13:34 17.09.2018 |
Проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает, что должностные оклады работников государственных органов, а также работников Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), останутся на уровне текущего года.
"Установить, что в 2019 году при определении должностных окладов и заработной платы, денежного обеспечения работников государственных органов применяется прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года", - указано в законопроекте о госбюджете-2019 (№9000) от 15 сентября 2018 года.
В обосновании к статьям проекта закона отмечается, что в течение двух лет принят ряд законов Украины, которыми значительно повышен размер оплаты труда работников госорганов по сравнению с работниками бюджетной сферы, с учетом этого значительно увеличены и расходы госбюджета на их оплату труда.
"Учитывая финансовые возможности государственного бюджета и во избежание увеличения диспропорций в оплате труда работников государственных органов и работников бюджетной сферы, предлагается временное приостановление повышения размеров заработной платы работников государственных органов", - отмечено в документе.
Отмечается, что согласно законам Украины "О Государственном бюро расследований" и "О Национальном антикоррупционном бюро" должностной оклад, в частности, директора, заместителей директора, начальников отделов и их заместителей, детективов, следователей устанавливаются в кратных размерах к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января 2019 года, предполагается установить в размере 1921 грн, что на 159 грн больше его размера на 1 января 2018 года (1762 грн).
Кроме того, сказано, что применение нового размера прожиточного минимума потребует дополнительных расходов в 2019 году на заработную плату и денежное обеспечение вышеуказанных лиц.
"С целью экономии бюджетных средств предлагается в 2019 году при определении должностных окладов и заработной платы, денежного обеспечения работников Государственного бюро расследований, а также Национального антикоррупционного бюро применять прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года (1762 грн)", - отмечается в пояснении.
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