Финансовые новости
- |
- 17.09.18
- |
- 16:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин Украины в 2019 г. рассчитывает привлечь на внешнем долговом рынке $3,5 млрд
13:19 17.09.2018 |
Министерство финансов Украины в 2019 году планирует разместить на внешнем долговом рынке еврооблигации на 102,9 млрд грн, или $3,5 млрд, исходя из ожидаемого ведомством курса гривни к доллару США.
Соответствующие показатели заложены в проекте закона "О Государственном бюджете на 2019 год" №9000, зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября 2018 года.
Согласно документу, предположительный срок обращения ценных бумаг 5-15 лет.
Помимо этого, Минфин рассчитывает привлечь 1,47 млрд грн у Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта модернизации системы социальной поддержки населения и 18,375 млрд грн макрофинансовой помощи от Европейского союза.
Общий объем внутренних заимствований планируется на уровне 202 млрд грн, в том числе 6 млрд грн за счет размещения девятимесячных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 8 млрд грн - восьмимесячных, 10 млрд грн - годовых, 19 млрд грн - трехмесячных (все - в нацвалюте). Еще 13 мдрд грн планируется привлечь за счет размещения пятилетних ОВГЗ, 58,694 млрд грн - трехлетних и 87,325 млрд грн - двухлетних (все - в национальной или иностранной валюте).
Погашения госдолга в следующем году планируются в сумме 272,247 млрд грн, в том числе внешнего - 121,767 млрд грн.
Помимо этого, 145,205 млрд грн будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,44 млрд грн - внешнего.
Как сообщалось, Программа управления госдолгом на 2018 год предполагает размещение Министерством финансов в текущем году долговых инструментов на 231,96 млрд грн, в том числе на внешних рынках - на 108,2 млрд грн.
Общие выплаты по госдолгу в 2018 году за счет средств госбюджета планируются на уровне 305,93 млрд грн, из которых по внешнему долгу - 36,8%, или 112,56 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией
|Проект госбюджета-2019 предусматривает снижение курса гривны до 29,4 UAH/USD к концу года
|Помощник генсека: Украина однажды станет членом НАТО, и неважно, будет ли на этом пути ПДЧ
|Опасное маневрирование. Чем Украина отвечает на российскую агрессию в Азовском море
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть перешли к росту 17 сентября, Brent у $78,7 за баррель
|Что банки «слили» налоговикам
|Цена на СУГ в рознице 17 сентября на крупнейших АЗС превысила 15 грн
|Зарплаты госслужащих в Украине в следующем году повышаться не будут - проект госбюджета-2019
|Минфин Украины в 2019 г. рассчитывает привлечь на внешнем долговом рынке $3,5 млрд
|Проект госбюджета-2019 год предусматривает увеличение финансирования здравоохранения на 10%
Это интересно
|Apple Watch Series 4 — первое потребительское устройство с датчиком ЭКГ, получившее одобрение FDA
|«Бюджетный» iPhone XR: большой дисплей с низким разрешением и самый мощный процессор
|Apple представила новые флагманы — iPhone Xs и Xs Max
|Состоялся анонс смартфона Huawei Maimang 7
|Топ-10 легендарных инвесторов
|Mercedes-Benz показал кроссовер GLE нового поколения
|Китай скоро станет крупнейшим производителем оборудования для полупроводниковой индустрии