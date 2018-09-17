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Проект госбюджета-2019 год предусматривает увеличение финансирования здравоохранения на 10%
13:02 17.09.2018 |
Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает увеличение финансирования системы здравоохранения на 10% по сравнению с 2018 годом - до 92,3 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"Сводный бюджет на здравоохранение в 2019 году составляет 92,3 млрд грн - на 10% больше, чем в 2018 году. Дополнительные средства будут направлены на продолжение трансформации медицины в Украине", - отмечено в сообщении министерства.
Речь идет, в частности, о запуске программы "Безоплатная диагностика", на которую предусмотрено 2 млрд грн, а также продолжение развития первичной медицинской помощи (15 млрд грн). На специализированную амбулаторную, стационарную и экстренную медицинскую помощь субвенция будет увеличена на 3,4 млрд грн - до 55 млрд грн.
Для обеспечения функционирования программы реимбурсации "Доступные лекарства" финансирование будет сохранено на уровне 2018 года - 1 млрд грн.
Как сообщалось, проект госбюджета-2019 представил на заседании Кабинета министров 14 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Среди прочего он отметил, что со следующего года пациенты смогут безоплатно получать вторичную медицинскую помощь (консультации специалистов, анализы и исследования) в случае, если они будут оказываться по направлению семейного врача. Также он сообщил о запуске в ряде областей пилотного проекта по реформированию экстренной медицинской помощи.
Законопроект о госбюджете 2019 года зарегистрирован под №9000 в Верховной Раде 15 сентября.
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