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Кабмин предлагает Раде предусмотреть предоставление госгарантий на 27,3 млрд гривен в 2019
11:40 17.09.2018 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предусмотреть максимальный размер предоставления государственных гарантий в 27,3 млрд гривен в 2019 году.
Об этом говорится в доработанном Кабмином законопроекте №9000, зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.
"Установить, что в 2019 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 27 280 659,7 тыс. гривен", - говорится в законопроекте.
Госгарантии могут предоставляться по решению Кабмина для частичного выполнения долговых обязательств (до 80%) предприятий госсектора экономики, которые были привлечены для реализации инвестпроектов общегосударственного значения.
Для обеспечения выполнения долговых обязательств по программам для повышения обороноспособности государства предлагается предоставлять госгарантии в объеме до 5 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять госбюджет-2019 с доходами 1,01 трлн гривен и расходами 1,09 трлн гривен.
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