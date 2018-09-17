Кабмин предлагает Раде предусмотреть предоставление госгарантий на 27,3 млрд гривен в 2019

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предусмотреть максимальный размер предоставления государственных гарантий в 27,3 млрд гривен в 2019 году.

Об этом говорится в доработанном Кабмином законопроекте №9000, зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.

"Установить, что в 2019 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 27 280 659,7 тыс. гривен", - говорится в законопроекте.

Госгарантии могут предоставляться по решению Кабмина для частичного выполнения долговых обязательств (до 80%) предприятий госсектора экономики, которые были привлечены для реализации инвестпроектов общегосударственного значения.

Для обеспечения выполнения долговых обязательств по программам для повышения обороноспособности государства предлагается предоставлять госгарантии в объеме до 5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять госбюджет-2019 с доходами 1,01 трлн гривен и расходами 1,09 трлн гривен.