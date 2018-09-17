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Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2019 с доходами 1,01 трлн гривен и расходами 1,09 трлн гривен
11:36 17.09.2018 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять госбюджет-2019 с доходами 1,01 трлн гривен и расходами 1,09 трлн гривен.
Об этом говорится в законопроекте №9000, зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.
Доходы гобсбюджета на следующий год определяются на уровне 1 008,375 млрд гривен (доходы общего фонда - 916,147 млрд гривен, спецфонда - 92,227 млрд гривен), а расходы - 1 094,368 млрд гривен (общего фонда - 993,406 млрд гривен, спецфонда - 100,961 млрд гривен).
Предельный объем дефицита госбюджета на следующий год планируется установить на уровне 89,989 млрд гривен (общего фонда - 69,617 млрд гривен, спецфонда - 20,372 млрд гривен).
Предлагается определить на конец следующего года предельный размер госдолга в сумме 2 060,101 млрд гривен и предельный размер гарантированного долга - 388,630 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, госбюджет-2019 предполагает рост ВВП на 3% при инфляции 7,4%.
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