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В январе-июле отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $4 063,7 млн
17:41 14.09.2018 |
В январе-июле 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 4 063,7 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение января-июля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 1 216,2 млн долларов по сравнению с январем-июлем 2017 года (январь-июль 2017 года отрицательное сальдо составило 2 847,5 млн долларов).
Экспорт товаров в январе-июле 2018 года составил 26 876,2 млн долларов, при этом он увеличился на 12,7% по сравнению с январем-июлем 2017 года.
Импорт товаров в январе-июле 2018 года составил 30 939,9 млн долларов, увеличившись на 15,9%.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 2 657,6 млн долларов.
В 2017 году импорт товаров превысил экспорт на 6 331,9 млн долларов.
В течение 2017 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 443,8 млн долларов по сравнению с 2016 годом (2016 год отрицательное сальдо составило 2 888,1 млн долларов).
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