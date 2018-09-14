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Минфин Украины ожидает решения Верховного суда Лондона в конце 2019г - пресс-служба
Министерство финансов Украины ожидает решения Верховного суда Лондона в рамках еврооблигационного спора с Россией по жалобе обеих сторон в конце 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в ведомстве, Украина выиграла суд в апелляционной инстанции по вопросу необходимости рассмотрения в полном производстве довода о присутствии политического давления со стороны РФ, вынудившего страну привлечь соответствующий долг.
Помимо этого, Украина доказывала, что договор о заимствовании является недействительным и не подлежит принудительному исполнению, поскольку он был заключен с нарушением внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур.
Еще одна группа возражений базировалась на концепции контрмер по международному публичному праву. Аргумент Украины заключался в том, что пока Россия не выполняет свои международно-правовые обязательства по отношению к Украине, Украина имеет право на принятия соразмерных контрмер в виде, в частности, приостановки выполнения своих обязательств по займу.
Четвертая группа возражений указывала на наличие подразумеваемых условий выпуска указанных еврооблигаций. Украина доказывала: документ об еврооблигационном займе предполагал, что Россия не будет оказывать давление на Украину. Поскольку произошло нарушение указанного подразумеваемого условия, Украина может не выполнять прописанные в нем условия.
Как уточнили в Минфине, Украине не удалось доказать наличие весомых обстоятельств для рассмотрения этих трех пунктов в рамках полного судебного процесса.
В то же время в ведомстве отметили, что Украине удалось также доказать необходимость постоянной остановки производства, в случае, если бы английский суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения аргументов Украины касательно принуждения.
Представители РФ обжаловали решения Апелляционного суда в Верховном суде Великобритании.
В свою очередь, Украина подала встречную жалобу в связи с отказом суда в рассмотрении трех не поддержанных доводов в споре.
Апелляционный суд разрешил обеим сторонам обжаловать его решение в Верховном суде.
Как сообщалось, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.
После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки.
Позже, 26 мая, Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в Апелляционном суде.
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