Метпредприятия Украины за 8 мес. сохранили потребление газа на уровне 2017-го, нарастили электроэнергии на 5%

Металлургические предприятия Украины в январе-августе 2018 года сохранили потребление природного газа на уровне аналогичного периода 2017 года с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ) - до 1,230 млрд куб. м.

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" в пятницу, за указанный период без предприятий на НКТ зафиксирован рост потребления газа на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе объем потребленного металлургами природного газа составил 150 млн куб. м - на 3% выше, чем в предыдущем месяце.

Кроме того, согласно информационной справке, потребление электроэнергии за январь-август 2018 года составило 7,9 млрд кВт/ч (105% объема потребления за аналогичный период месяца 2017 года - с НКТ, 110% - без НКТ).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2017 году увеличили потребление природного газа на 3% по сравнению с 2016 годом - до 1,8 млрд куб. м, но снизили на 11% потребление электроэнергии - до 11,5 млрд кВт/ч.

В 2016 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 млрд куб. м, но нарастили использование электроэнергии на 4% - до 12,9 млрд кВт/ч.

В 2015 году было зафиксировано сокращение потребления природного газа на 19% - до 2,013 млрд куб. м, при этом использование электроэнергии снизилось на 13% - до 12,4 млрд кВт-ч.

В 2014 году потребление газа металлургами составило около 2,5 млрд куб. м (81% объема потребления за 2013 год).